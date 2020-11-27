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Doğu Akdeniz'de hukuk dışı aranan Türk gemisi için soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğu Akdeniz'de hukuk dışı aranan Türk gemisi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Politika 27.11.2020, 14:11
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı:"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Türk bayraklı ROSELİNE-A isimli ticari geminin, açık denizde 22.11.2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlatılmıştır."
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