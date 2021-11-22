Dışişleri Bakanlığından ABD’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Wisconsin eyaletinde yaşanan olayda hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 22 Kasım’da bir kişinin arabasını sokaktaki insanların üzerine sürmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.