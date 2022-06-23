banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ukrayna tahılı Türkiye’ye satıldı iddiası) "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ukrayna tahılı Türkiye’ye satıldı iddiası) "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz."

Politika 23.06.2022, 10:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ukrayna tahılı Türkiye’ye satıldı iddiası) "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ukrayna tahılı Türkiye’ye satıldı iddiası) "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz."

Yorumlar (0)
27°
açık