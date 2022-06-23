Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ukrayna tahılı Türkiye’ye satıldı iddiası) "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz."