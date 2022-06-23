Son Dakika
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Amacımız televizyonlarda hakem hataları değil, futbolun güzellikleri konuşulsun."
Bakan Çavuşoğlu: "Bu iki ülke müttefik olmak istiyorsa NATO içinde güvenlik endişelerini karşılamalıdır"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ukrayna tahılı Türkiye’ye satıldı iddiası) "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ukrayna tahılı Türkiye’ye satıldı iddiası) "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz."
Politika 23.06.2022, 10:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Ukrayna tahılı Türkiye’ye satıldı iddiası) "Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz."