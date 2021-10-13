Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması!

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de sivillere ve bize yönelik yapılan saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Rusya ve ABD verilen sözleri tutmadı" dedi

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki YPG/PKK saldırılarına ilişkin, "Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. ABD ve Rusya sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir." ifadelerini kullandı.

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