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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmeler ele alındı.
Politika 09.01.2022, 19:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmeler ele alındı.