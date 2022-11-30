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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliğine yönelik, "Yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunuz görüyoruz. Ama somut adımları görmemiz lazım" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliğine yönelik, "Yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunuz görüyoruz. Ama somut adımları görmemiz lazım" dedi.
Politika 30.11.2022, 14:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliğine yönelik, "Yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunuz görüyoruz. Ama somut adımları görmemiz lazım" dedi.