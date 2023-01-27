Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan, Azerbaycanlı mevkidaşına başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, telefon görüşmesinde, Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını ve Türkiye’nin Azerbaycan’ın her daim yanında olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.