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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmelerde bulunmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı.

Politika 10.05.2021, 13:17 10.05.2021, 13:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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