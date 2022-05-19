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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısına katıldı
Politika 19.05.2022, 02:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısına katıldı
(NEW YORK) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ev sahipliğinde düzenlenen, Bakanlar düzeyindeki Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı (Global Food Security Call to Action) toplantısına katıldı.