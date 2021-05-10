Danıştay Başkanı Yiğit ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti

Danıştay Başkanlığının 153. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.

Danıştay Başkanı Yiğit ve beraberindeki Danıştay heyeti Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Yiğit’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Yiğit, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

“Türk milleti adına karar veren yargı mensupları olarak, hukukun üstünlüğü için özveri ile çalışıyoruz”

Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Hukuk devletini ve adalete olan güveni kalıcı kılmak için üstün gayret gösteren Danıştay’ımızın 153. kuruluş yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir buçuk asırdır görevini evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yerine getiren Danıştay, devletimiz ve milletimizin demokrasiye, adalete olan inancı ve şeffaf bağlılığından güç alarak, adaletin hızlı, etkin, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi yolunda, gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Türk milleti adına karar veren yargı mensupları olarak, hukukun üstünlüğünü temel insan haklarının korunması, toplumdaki adalet duygusunun üst seviyelere taşınması için özveri ile çalışma kararlılığımızı huzurlarınızda ifade ediyoruz.

Danıştay ve idari yargı mensupları olarak sizi şükran duygularımızla ve rahmetle anıyoruz.”