Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Hollanda'daki çirkin saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'nın Lahey kentinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıya tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"İsveç'in ardından Hollanda'da mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda."