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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Hollanda'daki çirkin saldırıya sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsveç’in ardından Hollanda’da mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah’ın nurunu söndüremezsiniz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda" dedi.
Politika 24.01.2023, 18:44
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'nın Lahey kentinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıya tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"İsveç'in ardından Hollanda'da mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda."