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CHP Sözcüsü Öztrak: “Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika’nın kaynakları maalesef yıllarca Batı tarafından sömürülmüştür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika’nın kaynakları maalesef yıllarca Batı tarafından sömürülmüştür" dedi.
Politika 18.10.2021, 15:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika’nın kaynakları maalesef yıllarca Batı tarafından sömürülmüştür" dedi.