Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aykut Edibali’nin eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin eşi Filiz Edibali’yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin vefatı nedeniyle eşi Filiz Edibali’yi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede merhum Aykut Edibali’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Millet Partisi camiasına başsağlığı diledi.