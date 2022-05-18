Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, “Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım” notuyla paylaştı.