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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ve Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik müdahaleleri ele alındı.

Politika 10.05.2021, 23:57 11.05.2021, 00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ve Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede 'İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu' belirtti.

Cumhurbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefonda görüştü. Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı; Filistin'e destek için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemi vurgulandı.

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