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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim’e yetiştirmeyi istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim’e yetiştirmeyi istiyoruz."

Politika 28.09.2022, 23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim’e yetiştirmeyi istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim’e yetiştirmeyi istiyoruz."

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