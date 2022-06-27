Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere yarın İspanya’ya gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya Krallığı’nı ziyaret edeceklerdir. Zirvede Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna savaşının ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecektir. Madrid’de ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni stratejik konseptinin onaylanması da gündemdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmeler de gerçekleştireceklerdir” denildi.