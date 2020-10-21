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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Büyükelçisini kabul etti
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE GERÇEKLEŞEN TÖRENDE MALTA BÜYÜKELÇİSİ THERESA CUTAJAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÜVEN MEKTUBU SUNDU.
Politika 21.10.2020, 14:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Theresa Cutajar’ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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