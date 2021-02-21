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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon yaptığı telefon görüşmesini Telegram hesabından duyurdu.

Politika 21.02.2021, 21:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Erdoğan görüşmeyi; "Kıymetli kardeşim, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştük.  Görüşmede, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda ???????????????? iş birliğini geliştirecek adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. 
İlişkilerimizin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ediyoruz. Mevkidaşıma, Yeni ABD yönetiminin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek, İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırması temennimizi ifade ettim. Tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın yeniden işler hâle getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdim." notuyla paylaştı.
 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini kaydetti. Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

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