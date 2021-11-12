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‘’Bi hareketine bakar hayat ‘’ sloganı ile maske ve broşür dağıtıp emniyet kemerinin önemini anlattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST’i gelecek sene Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST’i gelecek sene Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz.”
Politika 12.11.2021, 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST’i gelecek sene Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz.”