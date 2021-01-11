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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 2021 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Politika 11.01.2021, 19:58 11.01.2021, 20:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

“GEÇTİĞİMİZ YILI BÜYÜK BEDELLER ÖDEYEREK GERİDE BIRAKTIK”

Corona virüsü salgınının da görüşüldüğü toplantının ardından yaptığı son dakika açıklamasında şunları söyledi:

* İnsanlık olarak 2020 yılını iyi hatıralarla kapatmadık. Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık.

* Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz alt yapının üstünde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Corona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık.

“EKONOMİMİZİN DİRENCİNİ KORUMAYI BAŞARDIK”

* Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık. Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı.

* Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı.

* Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı.

* Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı. Borsamız, 2020’de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu.

* Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık.

“ÖNCELİKLERİMİZ FİYAT İSTİKRARI VE REFORMLAR OLACAK”

* Küresel ekonominin %4’ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, haftada bir açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk.

* Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 yılının yatırım, üretim, istihdam, ihracatın arttığı ve sürdürülebilir büyümenin bir yıl olacağına inanıyorum. Kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Önceliklerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİLER

* Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir.

* Türkiye’nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır.

* Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının nedeni budur.

* Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler büyük Türkiye’nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar.

* Harekatların ruh dünyalarında yer açtığı sarsıntıyı bu şekilde dışa vuruyorlar. Bir dönem kendi topraklarına sahip çıkmakta zorlanan ülkeden bölgesel ve küresel düzeyde saha ve masada hakim olmuş bir ülke olmamızı hazmedemiyorlar.

“KARŞILARINDA HUKUKU BULMAYA DEVAM EDECEKLER”

* Varlık sebepleri olan sivil toplum görünümlü beşinci kol organizasyonlarının da medya görünümlü operasyon aygıtlarının maskeleri birer birer düşenler paniğe kapılmışlardır. Demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor.

* Dünün zalimlerin bugün mazlum kisvesiyle karşımıza çıkarak sergiledikleri sinsiliği yüzlerine vurduğumuz için bize saldırıyorlar. İdeolojik saplantılarını, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütüne payandalarını cilalı bir şekilde topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür.

* Karşılarında hukuku bulmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme, yargı gücünü milletimizi bu tehditlere karşı seferber etmek anayasal vazifemizdir.

* Ülkemizi yeniden güdümlerine sokmak için kimi zaman vesayet güçlerini, kimi zaman darbecileri, kimi zaman terör örgütlerini, kimi zaman ekonomik tetikçileri kullandılar. Türkiye’yi dize getiremeyenler şimdi yeniden siyaset ve toplum mühendisliğine sarıldılar.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

* Mevsim normallerinin altına düşen yağışlar ülkemizi ciddi bir kuraklık tehdidi ile yüz yüze bırakmıştır. Barajların bir kısmının neredeyse boşaldığı diğerlerinde ise çok düştüğü bir dönemden geçiyoruz.

* Yüzyılda görülecek böyle bir dönemde hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Tasarrufla hareket etmek zorundayız.

* İçme suyunda da önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Doğru yöntemlerle sulamada yüzde 50 tasarruf edebileceğimize inanıyoruz.

“KISITLAMALARI KADEMELİ OLARAK KALDIRACAĞIZ”

* Salgın tedbirlerinin vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakından biliyoruz.

* Aldığımız tedbirlerle salgının artış hızını gözle görülebilir şekilde azaltmayı başardık. Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız.

* İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman menşeli aşı için görüşmeleri yaptık ama görüşmeler devam ediyor.

* Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasında aşılama çalışmalarına başlayacağız.

* Bu hafta sonuna kadar başlayacağız değil mi sayın Bakan? Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak.

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