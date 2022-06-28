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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de ’olabilir’ dedik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de ’olabilir’ dedik."
Politika 28.06.2022, 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de ’olabilir’ dedik."