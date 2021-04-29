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Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak 4. Kolordu Komutanlığında askerlerle birlikte yaptı.

Politika 29.04.2021, 21:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak 4. Kolordu Komutanlığında askerlerle birlikte yaptı.

Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra farklı rütbelerdeki askerler katıldı.
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