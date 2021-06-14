banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Politika 14.06.2021, 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Temaslarına devam eden Erdoğan sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
hafif yağmur
banner493