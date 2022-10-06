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Birlikte alkol aldığı kişinin ölümüne sebep olmuştu, "Ormanda bir gölge gördüm, belki de o öldürdü" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan’dan üçlü görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Politika 06.10.2022, 15:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarını sürdürüyor. Prag Kalesi’nde gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.