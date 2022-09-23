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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı) Bu bizim derdimiz değil, onların derdi. İşimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı) Bu bizim derdimiz değil, onların derdi. İşimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor."
Politika 23.09.2022, 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı) Bu bizim derdimiz değil, onların derdi. İşimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor."
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