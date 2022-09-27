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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023’e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Bizimle hizmette, eserde, projede yarışmayanlar çareyi projelerimize kara çalmakta arıyorlar"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.
Politika 27.09.2022, 13:20 27.09.2022, 17:12
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.