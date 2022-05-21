banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan 'altılı masa' yorumu
Erdoğan'dan 'altılı masa' yorumu
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar Akıncı Azerbaycan’da
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar Akıncı Azerbaycan’da
DSÖ acil toplanıyor!
DSÖ acil toplanıyor!
Türk donanmasının hayalet gücü
Türk donanmasının hayalet gücü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz ırkçı değiliz. Irkçılığa karşıyız. İktidara geldiğimizde Ortadoğu barış birliğini kuracağız. Orta Doğuya da barış getireceğiz” dedi.

Politika 21.05.2022, 20:29 21.05.2022, 21:06
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Bursa’da yapılması planlanan ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İstanbul’a alınan “Milletin Sesi” mitingi Maltepe Sahil’de gerçekleştirildi. Vatandaşların söz alarak başladığı "Milletin Sesi Mitingi" daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla devam etti. CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmasını halkın arasına inerek dinledi.

“Bizi özgürce eleştireceksiniz”

Mitingde kürsü konuşması gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yaklaşık 5 yıl önce milletle birlikte yürümüş ve bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin demiştik. Az kaldı bu kentin bu meydanlarında sokaklarında, özgürce kucaklaşacağız. Benden önce halkımızın sözlerini dinlediniz. İnsanları korkuyla sindirmek istiyorlar. Bu korku ikliminin korku aparatlarını hepimiz iyi biliyoruz. Hepsi birlikte çalışıyor. Tek amaçları korku iklimi oluşturmak. Bu milleti korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar. İnsanları gece yarısı gözaltına aldırıyorlar. Twit attılar diye okullardan çocukları aldırıyorlar. Doğayı savunan insanlara hapis cezası veriyorlar. Tahammül edemiyorlar. Biz CHP olarak fikri hür, vicdanı hür bir ülke istiyoruz. Ülkeye, hak ve adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. Bizi özgürce eleştireceksiniz. Memleketi bir uyuşturucu bataklığına çevirdiler. Kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, siyasilere suikast hazırlıkları biz bunlarla kavga edeceğiz. Bu haklı davamızın önünü kesmek için güvensizlik ortamı oluşturmak istiyorlar ama biz kazanacağız” dedi.

“Kolları sıvayıp çalışmaya başlamalıyız”

Sözlerine devam eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Ekonomik krizin acı gerçeklerini dinlediniz. Bu hakka hukuka sırt çevirmenin sonucudur. Adaletsiz yönetimin sonucudur. Milyonlarca aile ağır şartlarda geçinemiyor. Onlar emekliye bayram ikramiyesini dahi çok görüyorlar. En önemlisi gençlerimizi kaybediyoruz. Yurt dışına çıkıyorlar. Artık hepimiz ürküyoruz. Çok uzun süredir elle tutulur hiçbir şey kalmadı. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır. Çiftçisi işçisi, esnafı bu değişime hazır. Her şeyden önemlisi bu değişime gençler ve kadınlar hazır. Kolları sıvayıp çalışmaya başlamalıyız” diye konuştu.

“Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Belediyelerde yürütülen rüşvet operasyonlarına değinen Kılıçdaroğlu, “Biz bu düzeni bozacağız. Kan emicileri sırtımızdan söküp atacağız. Mafyalara, baronlara ses çıkarmayanlar belediyelerimize engel oluyorlar. Başkanlarımız bu engelleri aşarak halka hizmet vermeye devam edecekler. Milyonların sesi olmak için karanlıkta kaldım. Vatandaştan toplanan verginin hesabının vatandaşa verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben suçla mücadeleye inanıyorum. Organize olan suçların hepsini bu ülkeden söküp atacağız. Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu sınırları korumayan insanlar, ülke yönetemez. Biz ırkçı değiliz. Irkçılığa karşıyız. İktidara geldiğimizde Ortadoğu barış birliğini kuracağız. Orta Doğuya da barış getireceğiz” dedi.

“Demokrasi ve adalet için beraber çalışmak zorundayız”

Sözlerine devam eden CHP lideri, “Benim için eşitlik ve değerler. İnsanlar arasında hak eşitliği istiyorum. Fırsatların eşitliğini istiyorum. Değerler üzerinden var olalım istiyorum. Bu anlayışı başa getirmek için hep beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Bayrak bizim bayrağımız. Hangi partiyi desteklediğiniz önemli değil demokrasi ve adalet için beraber çalışmak zorundayız. Bu sorunlar hepimizin sorunu. Bu sorunların üzerinden gelebilmek için bize katılın. İl başkanımıza siyaseti yasaklayan zihniyet İstanbul sözleşmesini de engelliyor. Genç muhafazakar kardeşim aynısı sana da yapılacak. Bu seçimde kararsızım diyemezsin. Saldırganlığa karşı dik durmalısın” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
17°
açık