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CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan Afyonkarahisar Belediyesine kentsel dönüşüm göndermesi

Eber Gölü’ndeki kuraklığı incelemek üzere Afyonkarahisar’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Afyonkarahisar’da uzun süredir konuşulan ve çözüme kavuşmayan kentsel dönüşüm sorununa değinin Öztunç, “Hem adamın evini yık, hem de adamdan üste milyonlar iste. Yıllardır bir kentsel dönüşüm sorununu çözemediniz, milletin cebine göz dikmişsiniz” dedi.

Politika 28.10.2021, 13:49
CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan Afyonkarahisar Belediyesine kentsel dönüşüm göndermesi

Eber Gölü’ndeki kuraklığı incelemek üzere Afyonkarahisar’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Afyonkarahisar’da uzun süredir konuşulan ve çözüme kavuşmayan kentsel dönüşüm sorununa değinin Öztunç, “Hem adamın evini yık, hem de adamdan üste milyonlar iste. Yıllardır bir kentsel dönüşüm sorununu çözemediniz, milletin cebine göz dikmişsiniz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Afyonkarahisar’da bulanan Eber Gölü’ndeki kuraklık ve iklim değişiklikleriyle ilgili araştırma için kente geldi. Burada ilk olarak partisinin il başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan Öztunç, Tüm dünyada ciddi bir iklim ve su krizi yaşandığını aktaran Öztunç, “Bugün Eber Gölü’nde incelemelerde bunulacağız. Tüm dünya ve Türkiye ciddi bir iklim krizi yaşıyor, su krizi yaşıyor. Su kıtlığı ilerleyen yıllarda büyük sorun olacak. Bunun da sorumlusu siyasettir, yanlış çevre politikasıdır. Çevreyi katlederseniz çevre acımaz, doğanın intikamı vardır. Doğa affetmez. Sen doğayla oynarsanız doğa da affetmez gereğini yapar. Maalesef su kaynaklarımız konusunda büyük hatalar yapıldı, çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Çevre politikası yanlış olduğu için. Yıllardır dilimizde tüy bitti, Paris İklim sözleşmesini imzalayın dedik, getirin meclise onaylayalım dedik, oralı değillerdi. 6 yıl beklettiler geçen Amerika’ya gitti Tayyip Erdoğan. Gelir gelmez hemen ‘Paris İklim Sözleşmesini hemen onaylayacağız’ meclise getirdi, onayladı” dedi.

“Hem adamın evini yık, hem de adamdan üste milyonlar iste”

Afyonkarahisar Belediyesi ve Kentsel dönüşüm hak sahipleri arasında süre gelen kentsel dönüşüm sorununa da değinen Öztunç, kentin en değerli yerlerinde insanların hem evinin yıkılacağını hem de milyonlarca lire para alınacağını söyledi. Öztunç, “2013 yılından beri burada kentsel dönüşüm konuşuluyor. Kentsel dönüşümle ilgili sürekli bir gündem oluşturuldu. Afyon’un bir milletvekili Ak Parti Milletvekili. O çıktı vaatlerde bulundu. Anlattı ‘şöyle yapacağız, böyle yapacağız’ dediler hava civa. ‘Kentsel dönüşümü yapacağız, bize para ver’ diyor vatandaşa. Evini yıkacak, tarihi yer, ev yapılacak birde ‘para ver bana’ diyor. Afyon’un en değerli arazisi. Yahu bu nasıl menem bir iştir? Hem adamın evini yık, hem de adamdan üste milyonlar iste. Yıllardır bir kentsel dönüşüm sorununu çözemediniz, milletin cebine göz dikmişsiniz. Yazıklar olsun size. İnşallah iktidar oluyoruz, Afyonkarahisar’daki bu kentsel dönüşüm sorunu CHP iktidarında çözülecektir, sözümüz sözdür göreceksiniz” diye konuştu.

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