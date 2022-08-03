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Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Politika 03.08.2022, 15:40
Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4’üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katıldı. Çavuşoğlu buradaki ikili temasları çerçevesinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, Çin-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık” dedi.

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