Bu belediye bütçesini ikiye katladı

Sivas’ın Kangal Belediyesi, Büyük Birlik Partili (BBP) Başkan Ahmet Kürşat Apaydın ile bütçesini ikiye katlamayı başardı.

Alt yapı çalışmalarının büyük kısmını tamamlayıp üst yapı çalışmaları ile dikkat çeken Kangal Belediyesi, yoğun çalışma trafiği arasında bütçesini de ikiye katladı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, “Belediyemizin 2020 yılı bütçesi 12 milyon, 2021 yılı bütçesi 17 milyon, 2022 bütçesi 21 milyon. 2020 yılı bütçesinin 12 milyonda tutturma ve yaklaşma oranı yüzde 97’ydi. 2021 yılının bütçesi 17 milyon ve 45 gün kaldı. Tutturma oranı yüzde 97-98’lerde olacak. 2022 bütçesi de geçtiğimiz dönem meclis ayında meclisimizin tamamından onaylanarak geçti. 20 milyonu da gelecek sene göreceğiz inşallah. Personelimizin dikkatli olması bizim bu işle alakalı ve ilgili olmamız, devamlı denetleyerek takipte olmamızla böyle güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. 2 buçuk yıl içerisinde bütçeyi yüzde 100 oranında arttırdık. Yani 12 milyon bütçe bu dönemdeki bütçenin toplamı 20 milyon diğer dönemlerde de artacağını düşünürsek yüzde 100 gibi bir artırmayla gidiyoruz” şeklinde konuştu.