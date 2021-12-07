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Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ve Avrupalı müttefiklerimizin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda güçlü e
Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ve Avrupalı müttefiklerimizin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda güçlü ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerle karşılık vereceğini açıkça belirtti. Biden, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi, gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulundu" denildi.
Politika 07.12.2021, 21:41 07.12.2021, 21:59
Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ve Avrupalı müttefiklerimizin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda güçlü ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerle karşılık vereceğini açıkça belirtti. Biden, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi, gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulundu" denildi.