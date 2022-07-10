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BBP ve DP’den CHP’ye bayram ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Demokrat Parti (DP), bayram ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ziyaret etti.

Politika 10.07.2022, 12:39
BBP ve DP’den CHP’ye bayram ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Demokrat Parti (DP), bayram ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ziyaret etti.

Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde BBP ve DP heyetleri CHP’yi ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyetini CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog Uygar Elitog ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kacan ağırladı.

DP Genel Başkan Yardımcısı Nesilhan Çevik ve beraberindeki heyet de CHP’yi ziyaret etti. DP heyetini de yine Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve beraberindeki heyet karşıladı.

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