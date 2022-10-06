Bakan Yanık: “Ülkemizin yüzde 9,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturuyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini, ülkemizin ise yüzde 9,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluştururken Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden 1’i 65 yaş ve üzeri. Önümüzdeki 60 sene içerisinde de ülkemizde yaşayan her 4 kişiden 1’inin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor” dedi.

Bir dizi ziyaret, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Osmaniye’ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Turkcell tarafından huzurevlerinde yaşayan yaşlıların teknoloji ile hayata bağlanması için gerçekleştirilen Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası’nın açılışına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şiir ve türkülerin seslendirilmesiyle devam eden programın açılış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, Özden Huzurevi hakkında bilgiler verdi.

“Dijital Bahar Projesi heyecanlandıran ve mutlu eden bir proje”

“Kıymetli büyüklerimizin bu dijital mecraları kullanabilmesi, uzaktaki sevdikleriyle görüşebilmesi bizim için çok önemli” diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Siz değerli büyüklerimizin bilgiye erişim konusunda herkes kadar teknolojinin imkanlarından yararlanmasını çok önemli görüyoruz. Sizin dünyayı, ülkemizi, bizi nasıl gördüğünüzü öğrenmeyi ve buna göre kendimizi geliştirmeyi, dönüştürmeyi istiyoruz. Bu bakımdan Dijital Bahar Projesi bizi son derece heyecanlandıran ve mutlu eden bir proje. Geçtiğimiz iki yıllık sürede dijital imkanların ne kadar önemli olduğunu da tecrübe etmiş olduk. Bu sebeple siz kıymetli büyüklerimizin bu dijital mecraları kullanabilmesi, uzaktaki sevdikleriyle görüşebilmesi bizim için çok önemli. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizde yaşayan büyüklerimizin dijital dünyanın bir parçası olmalarını sağlayan, onları dijital dünyayla bağlarını kuran, yaşlılarımızın dijital okuryazarlıklarını geliştiren bu projeyi muhtelif huzurevlerimizde bugüne kadar kurduk, kurmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Ülkemizde yaşayan her 4 kişiden 1’inin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor”

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranlarıyla ilgili bilgiler de aktaran Bakan Yanık, “Dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini, ülkemizin ise yüzde 9,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden 1’i 65 yaş ve üzeri. Ülkemizdeki yaşlanma süreci de dünyadaki demografik süreçle aynı yönde ve maalesef aynı hızda ilerliyor. Ülkemizdeki yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19.6 oranında artış gösterdi. 6 milyon 895 bin 385 kişiden 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı. Bir başka şekilde söylersek Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu tam 67 ülkenin toplam nüfusundan fazla bir yaşlı nüfusumuz var. Önümüzdeki 60 sene içerisinde ise ülkemizde yaşayan her 4 kişiden 1’inin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor” diye konuştu.

Dijital Bahar Odası’nın açılışının ardından protokol mensuplarıyla birlikte dijital odayı gezen Bakan Yanık, huzurevi sakinleriyle sohbet ettikten sonra yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Bakan Yanık, Türkiye Bocce Şampiyonu olan Özden Huzurevi takımıyla maç yaptı.