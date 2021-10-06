Bakan Yanık: “Eğitim ihtiyacı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Okulların açılmasıyla çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na 186 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı. Dönemsel ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin Bakan Yanık, “Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimlerini desteklemek için böyle bir yardımda bulunuyoruz. Hâlihazırda SYDV’lerimize her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi ailelerimize nakdi ve ayni yardımlar yapıyoruz. Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız” açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, “Eğitim hayatına devam eden çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek oluyoruz. Tüm il ve ilçelerde bulunan SYDV’lerimizin belirlemiş olduğu ihtiyaçlara göre aktardığımız bu kaynak, nakdi olarak verilmesinin yanı sıra ayakkabı, bot, kışlık kıyafet şeklinde dağıtılabilecek. Bu kapsamda okulların açılmasıyla çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için birçok destekte bulunduklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması bizim için hayati önemde. Bu kapsamda çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak sosyal ve ekonomik destek (SED) veriyoruz. Buna ek olarak şartlı eğitim yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve ortaöğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Bakan Yanık, Covid-19 pandemisinin vatandaşların üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm imkanların kullanıldığını belirtti. Bakanlığın güçlü bir sosyal yardım sisteminin olduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Bakanlığımızca yürütülen salgın yardım programları ile dönemsel ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Covid-19 pandemisinin ülkemizde görülmesinin ardından gerek nakdi, gerekse de ayni yardımları hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.