Bakan Soylu: "Mücadele arttıkça uyuşturucu ihbarı azalıyor"(1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında Türkiye’de toplam uyuşturucu ile ilgili ihbarların sayısı 262 bin olduğunu hatırlatarak, "Bizim için ihbar kıymetlidir. 2018’den itibaren Açıkkapı dahil 112’ de tüm Türkiye’de dijital sisteme geçmemiz dahil operasyon sayımız artmasına rağmen 2022 yılında yüzde 44 düşüş ile ihbar 146 bin sayısına gerilemiş durumda. Demek ki sokaklarda mücadele güçlü bir şekilde yapılıyor ki ihbar sayısı gün geçtikçe azalır bir noktaya geldi"dedi.

Bakan Soylu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Soylu, Antalya’da 187 şüpheliye yönelik, Erzincan, Isparta ve Ordu’da 37,38,39,40’ıncı ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye’nin yıllardan buyana büyük mücadeleler içerisinde olduğunu dile getiren Bakan Soylu,” Terörle mücadele yapıyoruz ama eskiden farkı var. Terörle mücadelede hem sınırlarımızda hem de sınırlarımızın ötesinde TSK’dan, MİT’e, emniyetten jandarmaya kadar savunma sanayinin aktörlerinden ülkemizin geri kalmış bölgelerin kalkınmasına kadar topyekün bir mücadele ortaya koyuyoruz ve sonuç alıyoruz. Belki de Türkiye’nin uzun yıllar boyunca üzerine az düştüğü son yıllarda bütün kurumların bir araya gelerek sinerjiyle sonuçlandırdığı başka bir noktadayız. Özellikle mali suçlar noktasında, oluşturulan sinerjiyle Türkiye’nin en büyük kara para, uyuşturucu gelirleri, suç gelirleri operasyonları terör finansmanı operasyonları şu son 4-5 yılda çok güçlü bir şekilde bütün kurumların bir araya gelmesi devlet aklıyla tecrübelerini ve birikimlerin ortaya koyarak gerçekleştirmektedirler. Sonuç alıyoruz. Tarihin en büyük suç gelirleri operasyonlarını yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Nitelik ve nicelik olarak da yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Devletimizin vergi kayıp kaçakları azalıyor, vergi gelirleri artıyor. Özellikle kara para ve suç gelirlerin oluşturabileceği sosyal ortam haram para nesillerimizi zarara sokar. Burada mali suçlar konusunda da ortak bir güçle bütün kurumların bir araya gelmesiyle güçlü operasyonlar yapılmaktadır” diye konuştu. Bakan Soylu, en önemli meselelerden bir tanesinin de uyuşturucu ile mücadele meselesi olduğunun altını çizdi.

"Herkes bu tezgaha düşerdi"

Arz ile mücadele edilirken, tedavi ve rehabilitasyona da önem verileceğini işaret eden Bakan Soylu, “ Bir taraftan da ülkemizde önleme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bunda da Cumhurbaşkanımız riyasetinde bütün kurumlarımız, eğer bugün tutuklamalar 36 binden 122 bine çıktıysa, burada büyük bir birliktelik anlayışı söz konusudur. Eskiden haksız bir yargı vardı. ‘İşte polis yakalıyor, yargı bırakıyor.’ Bu aslında suç ve suçluların devletin kurumlarını birbirine düşürmek için oluşturduğu en büyük tezgahlardan birisiydi. Herkeste bu tezgaha düşerdi. Oysa yapılması gereken açıktır. Bugün sabah yaptığımız operasyon gibi 5-6 ay izleyip delilleri kuvvetlendireceksin, anında yakalamalar olur ama genel itibarıyla meselinin yüzde 60-70’ini bu şekilde yönetebilirseniz hem toplumsal talebi karşılarsınız, hem de işinizi en güzel şekilde yapıp yönetirsiniz” diye konuştu. Bakan Soylu, rehabilitasyon ve sağlık konusunda da Türkiye’de son 3-4 yılda çok ciddi ataklar yapıldığını belirtti.

"İhbar sayısı 146 bine geriledi"

“Uyuşturucu mücadelesinde karşımızdakini mağlup etmenin milletimizi bu illetten kurtarmanın ucunu yakalamış durumdayız” diyen Soylu, “ 2018 yılında Türkiye’de toplam uyuşturucu ile ilgili ihbarların sayısı 262 bindi. Bizim için ihbar kıymetlidir. 2018’den itibaren Açıkkapı dahil 112’ de tüm Türkiye’de dijital sisteme geçmemiz dahil operasyon sayımız artmasına rağmen bu 2022 yılında yüzde 44 düşüş ile 146 bin sayısına gerilemiş durumda. Demek ki sokaklarda bu mücadele güçlü bir şekilde yapılıyor ki ihbar sayısı gün geçtikçe azalır bir noktaya geldi. Yine 2018 yılında Türkiye’de 86 binden 245 bine kadar uyuşturucu operasyonu sayısı yükseldi. 3 kat arttı. Buna rağmen ilk kez uyuşturucu ticaretine bulaşanların sayısı 19 binden, 15 bin 500’e düştü. Yakalamalar 130 binden 300 bini aşan rakama geldi, neredeyse 2.5 katı arttı. Bu sahada ortaya koyduğumuz baskının sonuçlarıdır” ifadelerine yer verdi. Avrupa ve Amerika’da serbest bırakılmasını eleştiren Bakan Süleyman Soylu, dünyada küresel bir uyuşturucu baskısı olduğunun altını çizdi.

"Üretim bölgesi"

Amerika’nın Afganistan’ı işgal ettiğinde afyon ekilen tarla miktarının 17 bin hektar olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Dünyanın en rezil acil bir devletin kalabileceği en kötü fotoğrafları insanları uçaktan döke saça kaçtığı fotoğraflar ABD’nin oradan çıkarken 300 bin hektardır afyon tarlası. Bu şuurlu bir tercihtir. Bu Avrupa’yı etrafımızdaki coğrafyayı uyuşturucu ile karşı karşıya bırakmak ve onun baskısı altında kendisine esir etmek konusunda iradenin tecellisidir. Oradaki 300 bin hektar uyuşturucuyu üretmesinin temelinde bu söz konusudur. Bütün bunları yaparken gerçekleştirirken acımasız davranmaktadırlar. Bu küresel baskıyı hala devam ettirmektedirler. 2022 Avrupa uyuşturucu raporunda ifade şudur. Avrupa esrar ve sentetik uyuşturucular için üretim bölgesidir. 2020’dede 350’den fazla labotuvar tespit edilmiş ve dağıtılmıştır. Afganistan dünyanın en büyük yasa dışı afyon ve eroin üreticisidir. Mevcut uyuşturucu tehditimiz de budur” dedi.

"Türkiye tek başına yakalıyor"

Avrupa’nın ve Amerika’nın uyuşturucuya teslim olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Birileri kafalarını deva kuşu gibi kuma gömüp, uyuşturucu ve terör meselesini sadece bir iç siyaset ekseninden görebilir. Organize suç çetelerinin ve FETÖ’nün hezeyanlarını suflelerini kendilerine rehber edinebilir. Biz öyle bakmayız. Bizim sorumluluğumuz var. Dünyanın tamamını izliyoruz. 15 Temmuz’dan sonra uyuşturucu arzı ile ciddi mücadele verdik. 2020 yılında tüm Avrupa ülkeleri 5,1 ton eroin yakalamışken Türkiye tek başına 13,4 ton eroin yakaladı pandemi döneminde, bir yıl sonrada 21 tona çıkardı. AB ülkeleri 4,7 milyon tablet ecstacy yakalamışken Türkiye 11,1 milyon ecststacy yakaladı. Avrupa ülkeleri 2,8 milyon kenevir bitkisi yakalamışken Türkiye tek başına 115 milyon kök kenevir bitkisini 1 yılda yakaladı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bir kez uyuşturucu kullananların toplam nüfusa oranın yüzde 3,1 olduğunu kaydeden Bakan Soylu, Avrupa’da ise yüzde 29 olduğunu bildirdi.

"Milyonda 4.7 kişi ölüyor"

Avrupa’nın uyuşturucusunun çeşmeden mi geliyor? Diye soran Bakan Soylu, “Neden yakalamıyorlar. Avrupa’nın yaptığı ve Amerika’nın yaptığı en büyük tehlike talebi sürekli olarak artırmaktır. Bu büyük bir tehdittir, bizim içinde bir tehlikedir. Bunu bir kültür haline getirmeye çalışıyorlar. Avrupa’nın bütün alarmlar harekete geçmelidir ya eroin ya esrar metamfetamin sentetik ecza kullanıyorlar, kimyasal sentetik uyuşturucu kullanıyorlar. Yakalamalar neden bu kadar az. Demek kullanımına izin veriyorlar. Amerika’da kullanımına izin verdikleri için milyonda 324 kişi ölüyor, Norveç’te 89, Almanya’da 29, bizde ise milyonda 4.7 kişi ölüyor. 2022’de 4.5’in altına düşeceğiz. Onlarda ölümler yükseliyor, bizde düşüyor. Batıda evde uyuşturucu imalatını serbest bırakan yasalar çıkartılırken, narko shoplar açılırken, bedava şırınga dağıtılırken, gelişmiş batı uyuşturucu mücadelesinde havlu atmışken, biz madde bağlantılı ölümlerde 2012’de 941 sayısı vardı. Metamfetamine rağmen geçen yıl 270’e bu yıl da adli tıp rakamları tamamlanmak üzere 250’nin altındaki bir sayının altına gelmiş durumdayız. 4’de 1’e doğru uyuşturucuya bağlı ölümler metamfetamine rağmen azalmıştır. Metamfatiminin rotasını değiştirdiğimiz baskıladığımız andan itibaren Türkiye’de uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 100’ ün altına düşebileceğini hep beraber yaşayacağız” dedi.