Bakan Soylu: "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Diyarbakır Anneleri’nin görüntülerini paylaşan Bakan Soylu, "Evlat nöbetinin 1000’inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" açıklamasında bulundu.