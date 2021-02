Bakan Selçuk: “Kadınların güçlü olduğu yerlerde ailelerimiz de güçlü olacak”

Sancaktepe’de kadın aile merkezi, kreş, kültür merkezi gibi alanlar, "Sancaktepe için Canla Başla” sloganıyla hizmete açılırken törene katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadınların güçlü olduğu yerlerde ailelerimiz de güçlü olacak” dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından "Sancaktepe için Canla Başla” sloganıyla, Sancaktepe Kadın Aile Merkezi, Abdurrahmangazi Mahallesi Çocuk Kreşi, Meclis Mahallesi Çocuk Kreşi ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Kültür ve Bilgi Merkezi ile İnönü Mahallesi Ömer Seyfettin Kültür ve Bilgi Merkezi için toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.

“Kadınların güçlü olduğu yerlerde ailelerimiz de güçlü olacak”

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk burada yaptığı konuşmada, “Bugün aynı zamanda çok da anlamlı bir açılış oluyor, çünkü bir tane kuruluşumuza Aybüke Yalçın Öğretmenimizin de ismi verilecek. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan aziz vatanımıza aynı zamanda bir kadın belediye başkanımız da bir kadın öğretmenimize vefa borcumuzun bir gereği de yerine getirilmiş olacak. Biz aile kurumunu desteklemeyi sağlayan politikaları, hizmetleri bakanlığımız adına çok önemsiyoruz. Hem sosyal yardımlarımızla, sosyal hizmetlerimizle her daim ailemizi önceleyerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün de bunun canlı bir örneği olarak belediyelerimizin de bütün AK Parti hükümetlerimiz döneminde hep aynı fikir ve aynı politikayı izleyerek her daim kadın ve çocuğu önceleyerek politikalar geliştirmiş durumdalar. İnşallah belediyelerimizin bu kadın ve aile merkezleri kültür merkezleri ve kreşlerimizle ailelerimiz daha güçlü olacak. Kadınlarımız ve çocuklarımız da daha donanımlı olacak. Biz de aileyi güçlendiren, ailenin sorun çözme kapasitesini arttıran uygulamalarımızı öncelik verdik. Türkiye çapında bizim sosyal hizmet merkezlerimiz var. Aile destek merkezlerimiz ve sosyal destek merkezlerimiz var. Bu sayede biz 81 ilimizde 922 ilçemizde 84 milyon vatandaşımıza ulaşmaya çabalıyoruz. Şu ana kadar 356 tane sosyal hizmet merkezi var ilçelerimizde. İnşallah bu sene bu sayıyı 378’e çıkartacağız. Yine 247 aile destek merkezimiz ve 32 sosyal destek merkezimiz var. Her zaman diyoruz ’Aileye Değer, Türkiye’ye değer’ diye. Kadınlarımız için eğitimden, sağlığa, sanattan spora, bürokrasiden, siyasete kadar kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında daha etkin yer almaları için çabalıyoruz. Kadınların güçlü olduğu yerlerde ailelerimiz de güçlü olacak. Bugün burada aynı zamanda kadın belediye başkanımızın hassasiyetini de görmekteyiz. Kadın aile merkezleri açarak ve demin de çalışmalarını anlatırken açacağı kreşlerle birlikte hem iş aile hayatı uyumunu sağlamaya yönelik öncelikleri de sıraladı Şeyma Başkan. İnanıyorum ki bu kreşler açılarak ve daha fazla da kadın aile merkezleri desteklenerek ailelerimizi güçlendireceğiz. Hem de çocuklarımızın daha donanımlı şekilde hayata hazırlanmasını sağlayacağı. Biz inanıyoruz ki kadın isterse bütün dünyayı değiştirecek bir gücü var ve dolayısıyla bu çalışmalar çok kıymetli. Türkiye’mizde 23 milyon çocuğumuz var ve bu 23 milyon çocuğumuzun geleceği aynı zamanda ülkemizin geleceği. Bu yüzden hem bizim bakanlığımız olarak hem MEB olarak okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Bunu bütün bilim insanları da söylüyor, biz çocuklarımızı okul öncesinde ne kadar hazırlarsak, o kadar güçlü çocuklarımız oluyor ve eğitime hazırlıklı oluyorlar. Dolayısıyla da inşallah bu kreşlerimizle de okul öncesi eğitimlerini vermiş olacağız. Her şey çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm için. Biz çocuklarımızı aileleri yanında korumayı hedefliyoruz. Bu anlamda da sosyal ekonomik destek veriyoruz. Şu anda Türkiye çapında 130 bin çocuğumuz sosyal ekonomik destek verilerek aileleri yanında korunmaya devam ediyor. Onun haricinde aileleri yanında korumamız mümkün değilse de kuruluşlarımıza alıyoruz. Bu anlamda da kuruluşlarımızdaki çocuk evlerimizde de hizmet vermeye devam ediyoruz. İstanbul İl Müdürümüz ve Valimizin de gayretleriyle İstanbul’da da daha öncü olacağını inandığımız modelimiz Koruyucu Ailelik ve Evlat Edindirme Modellerimiz. Burada da kuruluşlarımızdaki çocuklarımızı koruyacak bir yuva sağlamayı hedefliyoruz. Elbette ki çocuklarımıza biz kendi kuruluşlarımız da en iyi imkânları sağlamaya çalışsak da bir ailenin değeri farklı. O yüzden koruyucu ailelik ve evlat edindirme modellerimizle de çocuklarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturmayı önemsiyoruz. Bu süreçte biz sosyal koruma kalkanı ile bakanlığımız olarak 53 milyar lirayı aşkın bir kaynağı bütün işsizlerimize, ihtiyaç sahiplerimize illerimizde ulaştırdık. Türkiye çapında bin 3 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı var bakanlığımızın ve bu vakıflarımız bütün valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda çok kıymetli projeler gerçekleştiriyorlar” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “13 yılda Sancaktepe’de 428 milyon lirayı aşan 64 kamu hizmet ve yatırım projesi tamamlandı. İlçemizdeki okul sayımız 40’tan 165’e, derslik sayımız ise bin 53’ten, 2 bin 833’e çıktı. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde açılan 432’si yoğun bakım olmak üzere bin 8 yatak kapasiteli Profesör Doktor Feriha Öz acil durum hastanemiz sağlıkta ulaştığımız zirvenin güzel bir eseri oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca devletimizin şefkat ve merhameti iyi gün kötü gün demeden ihtiyaç sahibi vatandaşının yanında yer aldığı çok kıymetli hizmet ve destekler var. 2020 yılında bakanlığımızca ilimize sağlanan imkan ve hizmetlerden kısaca bahsedecek olursak evde bakım, engelli bakımı, yaşlı bakım merkezlerimizde, 76 bin 661 vatandaşımız yararlanmaktadır. 163 farklı merkezde, 2 bin dört 482 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyaç sahiplerine 272 milyon 300 bin lira sosyal ekonomik destek ödemesi yapılırken bugüne kadar 3 bin 486 şehidimizin yakını kamuda istihdam edildi. Bu kış günlerinde ve pandemiyle mücadele ettiğimiz dönemde kimse dışarıda kalmasın, haber verin biz misafir edelim dedik. Böyle bir projemiz var biliyorsunuz üç ayı aşkın zamandır. 2 bine yaklaştık. 64 otelde bu kardeşlerimizi misafir ediyoruz PCR testlerini yapıyoruz, sağlık taramasını, sağlık hizmetlerini veriyoruz ve onların ne ihtiyaçları varsa görüyoruz. Değerli dostlar, kadın elinin değdiği her yerde nezaket var, zarafet var, bereket var. Ülkemizde insana, topluma, sosyal ve toplumsal hayata en güzel hizmetlere vesile olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendi, kadın elinin değdiğini hizmetlerinde gördüğümüz, göreceğimiz, devamını heyecanla beklediğimiz, Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Şeyma Döğücü, sizlerin şahsında vefakar, cefakar, yürekten çalışkan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Bahane değil, iş ürettik”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğüğü ise yaptığı konuşmada, “Sancaktepe’ye İstanbul’un parlayan yıldızı dedik. Ama şimdi de diyoruz ki Sancaktepe İstanbulumuzun kalbi olacak. Burada çalışmalarımızı özetlerken, anlatırken hep kalpten yaklaşmaya çalışacağız. Hep gönüllere dokunmaya çalışacağız. Binaları yapacağız, hizmetleri vereceğiz. Ama bunların hepsinin odak noktası en önemli amacı, en çok istediğimiz şey kalplere dokunmak. Sancaktepemiz, Osmanlı döneminde geleceğe açılan ilk kapı olma özelliğini taşıyor. Neden? İstanbul’a girişler, konaklamalar, buradan yapılıyor ve bunun daha da ötesi var. Bizans dönemine dair Damatris Sarayı’mız var bizim burada. Ve gerçekten en eski tarihi özelliği taşıyan bir ören yeri olma çalışmalarını da Kültür Bakanlığı’mızla hızla sürdürüyoruz. Bunların her birini ilçemize inşallah kazandırarak Sancaktepe’yi daha bilinen, daha görünen, daha tanınan bir ilçe haline getirmek için çabalıyoruz, gayret gösteriyoruz. 18 yılda AK Parti hükümetlerinin ve yerel yönetimlerinin İstanbul’a yapmış olduğu yatırım miktarı, dün sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, 275 milyar lira. Bugün seyyar ve korsan araçların önüne insanları ekmek kuyruğuna, sosyal yardım kuyruğuna sokanların bunları çok iyi dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim ne kaybedecek bir dakikamız var, ne de Sancaktepe’ye kaybettirecek bir anımız var. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana, birisi yerel birisi büyükşehir olmak üzere, iki tane seçimi atlattık. Ülkemizdeki doğal afetler, pandemi derken büyük bir yoğunluğun içinde hizmet üretmek için elimizden geleni yaptık. Sarsıntılar üst üste geldi ama biz ne yaptık? Bahane değil, iş ürettik. 2 tane millet bahçemiz hazır. Onları kazandıracağız. Bütün projeleri vesaireleri hazır. Hanımeli Kafe yapacağız, projesi çizildi. İnşallah burada kadınlarımıza yönelik çok güzel, hem üretim hem eğitim ve hem de kendi ekonomilerine katkıları olan ve aynı zamanda o güzel üretilmiş enfes yiyecekleri de servis ettiğimiz güzel bir hanımeli kafemiz olacak. Öğretmen evimizin hazırlıkları tamamlandı. İlçemize bir öğretmenevi kazandırıyoruz inşallah. Bunun da hazırlıkları tamam. Hızlı bir şekilde devam ediyor inşaatımız. Sancaktepe Belediyemizin Samandıra’da bir kültür merkezi var. Ama artık miadını doldurdu tamirat, tadilat gerekiyor. Biz orayı inşallah çok güzel bir kültür merkezi haline de getireceğiz. Projelerimiz hazır çalışmalarına başlıyoruz. AVM’ler içindeki kütüphanelerinden bir tanesini de ilçemizde bir avm içinde inşallah kazandırıyoruz. Demokrasi Caddemizi yeniledik baştan aşağı. Çok güzel Avrupai bir görünüm kazandı. Kreşlerimizi de inşallah iki tanesini bugün sizlerle birlikte açacağız. Bu kreşlerimizden 16 tanesinin yeri belirlendi. 7 tanesinin de hemen hemen inşaatlarına başlıyoruz. Pandemiden dolayı kır düğün alanları yaptık. Üç tane alanımız var. Bahar gelince orada açık havada güzel kır düğünleri yapmaya devam edeceğiz. İnönü Mahallemizde bir camimiz vardı orayı da yenilemek için yıktık ve yeni baştan camimizi yapıyoruz. Sancaktepe’de Bilgi Evleri ciddi oranda oturmuş, devam eden bir hizmet. Şimdi biz de inşallah iki tanesini yine yeniden sizinle birlikte açıyoruz, yeniledik. Sokak hayvanları olsun diğer evcil hayvanlar olsun hayvanlarımızla ilgili güzel hizmetler veriyoruz ve veterinerlik binamız artık yetersiz. Çok güzel bir veterinerlik binasını da inşallah kazandırıyoruz, yeri belirlendi, temelini çok kısa sürede atacağız. Hem barınak hem de veterinerlik hizmeti verecek inşallah. Çalışmanın gayreti ve derdi içerisinde olduk. Şuna inanıyorum ki Sancaktepe’deki güzel insanların hayatlarını güzelleştirmekten daha ulvi bir makam ve mevkide bizim için yoktur” ifadelerine yer verdi.