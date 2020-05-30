Bakan Kurum: "Deprem konutlarının Elazığ ve Malatya’daki toplam maliyeti 5 milyar lira"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ’a ayrı bir ilgisi olduğunu ve deprem konutlarını söz verdikleri gibi 1 yıl içerisinde teslim edeceklerini aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya’daki toplam maliyetin 5 milyar lira olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da deprem sonrasında deprem ve kentsel dönüşüm konutlarının yapım aşamasını yerinde inceledi. Sürsürü Mahallesi’nde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanın olduğu bölgede yapımı süren konutları da inceleyen Bakan Kurum, burada düzenlediği basın toplantısı ile bilgilendirme yaptı.Bakan Kurum konuşmasının başında, Pandemi sürecinin bitmesine müteakip ilk ziyareti Elazığ’a yaptıklarını öncesinde de sürekli telekonferansla çalışmaları aralıksız yürüttüklerini dile getirdi.

“Konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz”

24 Ocak’ta deprem meydana gelen depremi anımsatan Bakan Kurum,” O gün Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bakanlıklarımız seferber olmak suretiyle gece gündüz hep birlikte çalıştık. Tam 2 bin 23 binanın yıkımını gerçekleştirdik.87 bin binada yaklaşık 250 bin bağımsız bölümde de hasar tespit çalışması yaptık. Hemen hızlı bir şekilde bin 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Elazığ ilimizde 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmamızı başlattık. Çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye’ye Dünyaya örnek gösterilecek , depremin hemen ardından başlayan bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek, burada da gördüğümüz gibi yerel mimariye uygun bir şekilde, az katlı, zemin artı 3-4-5 katı geçmeyecek Elazığ’ın mimari özgülerini taşıyan projeler oldu. Bu projeler sadece konut olarak değil bir yaşam alanı olan çok önemli projeler olarak gerçekleşiyor.Bugün buraya gelmeden önce Elazığımızın değişik yerlerindeki şantiyelerimizi inceleme fırsatı bulduk. Söz verdiğimiz gibi konutlarımızı 1 yıl içinde tamamlayacağız. Bizmişen bölgesindeki konutlarımızı da hızlı bir şekilde teslim aşamasına getiriyoruz. Yıl sonu bitmeden depremin üzerinden Bizmişen’de 6-7 aylık sürede konutlarımızı teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde diğer bölgelerdeki konutlarımızı teslim ediyor olacağız. Yerinde yine Abdullahpaşa, Mustafapaşa ve Rüstempaşa’da konutlarımızı yapıyoruz. Elazığımızın 2023’e giden yolda bölgesinde gerçekten cazibe merkezi haline getirecek, millet bahçesiyle, yürüyüş yollarıyla şehircilik olarak alt yapılarıyla birlikte çalışıyoruz. Buna ilişkin yapılması gereken her türlü işi Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yapmaya gayret gösteriyoruz”dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ’a ayrı bir ilgisi var”

Konuşmasını sürdüren Kurum, "Cumhurbaşkanımızın Elazığ’a ayrı bir ilgisi var. Bu çerçevede yakınen projelerimizi takip ediyorlar. Biz de kendilerine detaylı bir şekilde bilgileri sunuyoruz. Söz verdiğimiz şekilde yapacağız. 1 yıl içinde konutlarımızı etaplar şeklinde teslim ediyor olacağız. Yine Elazığ’da yürüttüğümüz bir çok projemiz var. Bugüne kadar hibe 22 milyon lira alt yapı kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüz bünyesinde, yine İlbank Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla da 31 milyon hibe sağladık. Depremde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması adına birçok proje gerçekleştirdik. Yine Elazığ’da bin 53 kilometre içme suyu, 682 kilometre kanalizasyon ve 17 kilometre yağmur suyu olmak üzere toplamda bin 752 kilometre alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşık 560 milyonluk bir alt yapı yatırımını da Elazığ ilimize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Deprem konutlarının maliyeti 5 milyar lira"

Deprem konutlarının Elazığ ve Malatya’daki toplam maliyetinin 5 milyar lira olduğunu açıklayan Kurum, ”Çok hızlı bir şekilde seferber olduk. İnşallah Türkiye dünyaya örnek olacak yeni Elazığ diyebileceğimiz, şehircilik anlamında, kentsel dönüşüm anlamında, depremden sonra tüm birimleriyle tüm bakanlıklarıyla vatandaşları yanında nasıl olunması gerekir, yine yapılması gereken projeler en hızlı şekilde nasıl yapılır göstermek istiyoruz. Dalga dalga da diğer şehirlerimize bu projelerimizi gerçekleştireceğiz. Millet bahçemizin projesini Elazığ’da tamamladık, onun da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz. Elazığ emin adımlarla 2023’e doğru gidecek, bölgede parlayan bir yıldız haline gelecek. Bu pandemi sürecinde çalışmalarımızı hiç durdurmadık. 81 ilimizde çalışmamızı yaptık” şeklinde konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Kurum, orta hasarlılar için yapılması gereken kredi desteğini valilik eliyle yapmış olacaklarını belirterek, "Tarım köy uygulamaları devam ediyor. İki etap ihalesini yaptık. Bu noktada valiliğimiz çalışmasını yapacak. Köylerde ağır hasarlı binaların yapım sürecini de eş zamanlı yürütüyoruz. Yeni bir Elazığ inşası için hep birlikte çalışıyoruz. Elazığ hep yanımızda oldu. Bir beraber olmayı bilerek Tüm Türkiye’ye örnek oldu. Biz de şehircilik anlamında yapılması gerekeni yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elazığ Orduevi kavşağında bulunan üst geçidin bugün itibariyle ihtiyaç kalmadığını ve bölgede kentsel dönüşüm projesinin uygulandığını da aktaran Kurum,üst geçidin belediye meclisinin kararının ardından yıkılabileceğini kaydetti.

Bakan Kurum’a, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, TOKİ ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.