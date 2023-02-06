Bakan Kirişci: “1 uçak, 6 helikopter, bin 98 araç, 4 bin 794 çalışanımızla olay yerindeyiz”

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden Hatay’da incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bakanlık olarak 1 uçak, 6 helikopter, bin 98 araçla, 4 bin 794 çalışanımızla olay yerine intikal etmiş durumdayız. 10 ilimiz başta olmak üzere, tüm Türkiye’ye derin üzüntü yaşatan bu depremle ilgili özveri gösteriyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden Hatay’da incelemelerde bulunarak, ardından açıklama yaptı. Bakan Kirişci, “Deprem 100 yıldaki en büyük depremlerden birisi. Merkez Pazarcık olmasına rağmen sınırı aşan deprem özelliği taşıyor. Komşu ülkede Suriye’de de hasar olduğunu biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilk andan itibaren sabah AFAD’daki toplantının ardından 07.30’da uçağımızı kaldırdık. Antakya Havalimanını kullanamadığımız için Adana’ya inip buraya geldik. Yol üzerinde gerçekten büyük bir yoğunluk vardı. Bakan arkadaşlarımızla birlikte alınması gereken aksiyonları alarak bir eylem planı oluşturmaya çalıştık. Bakanlık olarak 1 uçak, 6 helikopter, bin 98 araçla, 4 bin 794 çalışanımızla olay yerine intikal etmiş durumdayız. 10 ilimiz başta olmak üzere, tüm Türkiye’ye derin üzüntü yaşatan bu depremle ilgili özveri gösteriyoruz” dedi.

Barajların durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Kirişci, “140 barajımız var. 34 tanesi kritik önemi haiz barajlar olduğu için ayrı bir dikkat kesildik. Sorun oluşturmaması için gerekli incelemeler yapıldı. Aynı zamanda insanları kurtarmakla ilgili değil, yaralı hayvanları kurtarmak için ET Süt Kurumu tarafından alımların yapılması kesimlerin yapılması için bin adet hayvan çadırlarını bölgeye dağıttık” diye konuştu.

“Kul olarak bizlere düşen bu yaraları sarmak acıları hafifletmek” ifadelerini kullanan Bakan Kirişci, “Toprak altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimiz var. İşinin ehli olan bu konularda engin tecrübesi olan arkadaşlarımız üzerine düşeni yapacaklar. Bu deprem ülkemiz için son olmuş olsun. Aziz milletimize taziyelerimizi sunuyorum, ölen kardeşlerime rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.