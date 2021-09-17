Bakan Elvan: "Mersin, Akdeniz’in parlayan yıldızı"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Akdeniz’in parlayan yıldızı olduğunu belirterek, "Son 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize yüzlerce eser kazandırdık. Yaptığımız yatırımlarla şehrimizin çehresini değiştirdik" dedi.

Bakan Elvan, Mersin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 3.2 milyar lira tutarındaki 341 projenin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, sevgileri, coşkuları ve destekleri için vatandaşlara teşekkür etti. Mersin’in bugün yine çok güzel ve Akdeniz gibi coşkulu olduğunu söyleyen Elvan, "Bugün Cumhurbaşkanımızı bağrınıza basıyorsunuz. Torosların mert insanı, dünyadaki haksızlıklara karşı dimdik duran liderinin yanında. Allah hepinizden razı olsun, coşkunuz, sevginiz, desteğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Mersin’in Akdeniz’in parlayan yıldızı olduğunu kaydeden Bakan Elvan, "Son 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize, yüzlerce eser kazandırdık. Yaptığımız yatırımlarla şehrimizin çehresini değiştirdik. Bugün de 3.2 milyar lira tutarındaki yatırımlarla 341 yeni eser milletimizin hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı.