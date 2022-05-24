Bakan Çavuşoğlu: “Filistin davasına desteğimiz İsrail’le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsız”

Filistin’e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile İkinci Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısına katıldı. Toplantının ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalandı. Çavuşoğlu ve Malki anlaşmaların imzalanması sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “İlk toplantıyı 4 sene önce gerçekleştirmiştik. Bir sonraki toplantı için bir 4 sene daha beklememe konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla gelecek yıl üçüncü toplantı için kardeşim Riyad Malki’yi ve çalışma arkadaşlarını Türkiye’ye davet ettim. Bugün yaptığımız görüşmelerde gerek Ortak Komite Toplantısı’nda gerek sabah ikili ilişkilerimizi ele almak için yaptığımız görüşmelerde, Filistin devlet kurumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Sizler de şahit oldunuz 10 tane belgeyi imzaladık. Bu belgeler hem ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirecek hem de farklı alanlarda ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşıyacaktır” dedi.

“Ekonomik ilişkilerimizi ele almak için bakanlarımız Haziran’da bir araya gelecek”

Türkiye’nin Filistin’in ikinci ticaret ortağı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bugün özellikle ikili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar hedefine çıkarabileceğimizi konuştuk. Bu konuda her iki taraf da kendine güveniyor. Ticaret açığı bizim lehimize. Dolayısıyla biz bazı ürünler için kota artırımına gitmiştik. Filistin’in de Türkiye’ye ihracatını arttırmak için elimizden gelen gayreti birlikte göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte Filistin’e bu anlamda destek vermek bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Bugün Filistin’in ekonomik altyapısının güçlendirilmesi, zor şartlar altında yaşayan Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracaktır. O nedenle Cenin Serbest Sanayi Bölgesi’nin inşa edilmesi konusunu dün kabine toplantımızda da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şahsıma Sanayi Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, tüm ilgili kişi ve kurumlara talimatı verdi. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü bu projenin başladığı ilk günden bu yana çok uzun zaman oldu. Daha fazla gecikmeye tahammülümüz yok. Ekonomik ilişkilerimizi ele almak için ilgili bakanlarımız da 29-30 Haziran tarihlerinde bir araya gelecek ve Ticaret Bakanı’mız Mehmet Muş da kardeş Filistin’i bu vesileyle ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyacak” şeklinde konuştu.

“Filistin’de eğitime destek vereceğiz”

Eğitim alanında da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin istendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Maarif vakfımız bugünkü imzaladığımız anlaşmayla inşallah Filistin eğitimine destek verecek, genç kardeşlerimize yönelik Filistin hükümetinin yaptığı yatırımlara katkı sağlayacaktır. Ayrıca Filistinli gençlerin Türkiye’deki üniversitelere ilgi göstermesinden mutluluk duyuyoruz. O nedenle en çok Türkiye burslarından faydalanan öğrenciler yine Filistin’de. Yani Filistinli öğrenciler Türkiye burslarından en çok faydalanan kardeşlerimizden bir tanesidir. İhtiyaç olursa Türkiye burslarını arttırabileceğimizi bir kere daha söylemek isterim” diye konuştu.

”Tek taraflı adımlar barış zeminini daha da tahrip ediyor”

Türkiye’nin Filistin davasına verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Çünkü her zaman Türkiye, Filistin davasına savunmada en önde olmuştur. Kardeşim Riyad Malki ile de bu doğrultuda bakan olduğum günden bu yana omuz omuza çalışmaktayız. Bu Türkiye’de esasen tüm kesimlerin gösterdiği bir hassasiyettir. Mecliste en son yine bu konuda bilgi verirken gördüm ki partiler üstü bir mesele. Tüm siyasi partilerden aynı desteği aldık. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Nakba’nın 74. işgalin ise 55. Yıl dönümü. İki devletli çözüme yönelik bir çok olumsuz adımlar da gördük. Dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonunu daha da diri tutmamız gerekiyor. Filistin’de tek taraflı adımlar, yaşanan çatışmalar, yasadışı yerleşimler, zorla tahliyeler, yıkımlar gibi tek taraflı adımlar barış zeminini daha da tahrip ediyor” dedi.

“İki devletli çözüm vizyonundan kimse uzaklaşmamalı”

Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonundan kimse uzaklaşmaması gerekiyor. Filistin sorunu ancak bu şekilde çözüme kavuşabilir. Bu yönde Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Geçen yıl Ramazan ayında Gazze’de yaşanan gerginliğin bu yıl tekerrür etmemesi önemliydi. Temennimiz bu yöndeydi. Ancak Mescid-i Aksa’dan gelen çatışma haberleri hepimizi üzdü. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa da yaşananlar tüm Müslümanların vicdanını yaralıyor. Bu vesileyle yaşamlarını yitiren tüm Filistinli kardeşlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Mescid-i Aksa‘nın kutsiyetinin ve statüsünün korunması tüm Müslümanlar için önemlidir. İslam Vakfı’nın yetkisi aşındırılmamalıdır. Bu yönde gayretlerimizi biz hep birlikte sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir”

Yarın İsrail’i de ziyaret ederek temaslarda bulunacağını aktaran Çavuşoğlu, “İsrailli mevkidaşımla Filistin meselesini, elbette ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele almayı öngörüyoruz. İsrail ile ilişkilerimizdeki normalleşme sürecini Filistin yönetimi ile eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail’le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Ama şunu da söylemek isterim Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Ama bu diyaloğun özellikle gerginliğin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını, Filistin davasının veya Filistinlilerin sesinin daha fazla duyulmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Filistinli mevkidaşı Malki ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Doğu Akdeniz dahil bölgedeki bazı konuları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bölgesel konularda istişarelerimizi devam ettireceğiz. Özellikle iki dışişleri bakanlıkları arasında daha yakın istişareye önem vermemiz gerektiğini vurguladık. Diğer taraftan diploması akademilerimizde çok sayıda genç Filistinli diplomatı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yine Filistinli genç diplomatlara Türkçe eğitimi dahil her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu akşamüstü Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas tarafından da kabul edileceğim. Bunun için de ayrıca çok mutluyum” ifadelerini kullandı.