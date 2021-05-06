banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!

Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Politika 06.05.2021, 17:37
Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri sonrasında geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüşmüştü. Çavuşoğlu daha sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik. Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
21°
açık