Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri sonrasında geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüşmüştü. Çavuşoğlu daha sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik. Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük" ifadelerini kullandı.