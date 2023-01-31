Azerbaycan’dan İran’a seyahat eden vatandaşlarına uyarı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu olmadıkça İran’a ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise çok dikkatli olması konusunda uyardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran’a seyahat eden Azerbaycan vatandaşlara uyarıda bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan uyarıda, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıda Büyükelçiliğin Güvenlik Müdürü Orhan Askerov’un hayatını kaybettiği ve 2 kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti’ndeki istikrarsız durum ve Azerbaycan’ın diplomatik temsilciliğine karşı yapılan terör saldırısı dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran’ı ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise çok dikkatli olması konusunda vatandaşlarını uyardı. Bakanlık, halihazırda İran’da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına da güvenlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.