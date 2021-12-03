Avusturya’da 1 yılda 3 Başbakan

Avusturya’da Alexander Schallenberg’in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkenin de yeni başbakan adayı oldu.

Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim’de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz’un yerine Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alexander Schallenberg getirilmişti. Schallenberg’in de Başbakan ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanının aynı kişi olması gerektiği ile istifa etmesinin ardından boşalan Başbakanlık koltuğunun yeni adayı belli oldu. Bir yıl içinde üçüncü kez yeni başbakanını seçmeye hazırlanan Avusturya’da, Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına 49 yaşındaki İçişleri Bakanı Karl Nehammer getirildi. Nehammer’ın ülkenin de yeni başbakanı olması bekleniyor.

Ne olmuştu

Avusturya’da savcılık tarafından yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemişti. Hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açılmasının ardından Kurz, 9 Ekim’de Başbakanlık görevini bırakmıştı. Başbakanlık görevinden istifa eden ancak partisinin genel başkanlığını devam ettiren Kurz’un yerine Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alexander Schallenberg getirilmişti. Daha sonra, Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avusturya Ulusal Konseyi’nde Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri olarak bulunan Kurz’un Milletvekili dokunulmazlığı 18 Kasım’da kaldırılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi kriz devam ederken Başbakan Sebastian Kurz, siyasetten çekildiği açıklamış ve bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Schallenberg, Başbakan ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanının aynı kişi olması gerektiği sebebiyle ile istifa etmişti.