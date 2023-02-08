Almanya Meclisi’nde Türkiye’deki depremzedeler için saygı duruşu

Alman Federal Meclisi’nde (Bundestag) Türkiye’de meydana gelen ve Suriye’de de hasara neden olan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye dayanışma mesajları gönderiliyor. Alman Federal Meclisi’ndeki (Bundestag) milletvekilleri, bugünkü oturumda Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın çağrısıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ve yakınlarına destek için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.