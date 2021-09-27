Almanya'da kaç Türk vekil Alman Meclisi'ne girmeye hak kazandı?

Almanya'da geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) milletvekili seçildi.

Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen meclise girmeye hak kazanırken, Sol Partiden Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Serap Güler milletvekili seçildi.

Böylece geçen seçimde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçimde 18'e yükseldi. Bunların dışında ayrıca seçilenler arasında, Türkiye kökenli Rum bir aileden gelen Takis Mehmet Ali de bulunuyor. Seçimde, 100'ün üzerinde Türk asıllı kişi adaylık açıklamıştı.

Türk kökenli isimler seçildi

Seçim sonuçlarının yavaş yavaş resmileşmesi sonrasında bir çok Türk kökenli ismin sonuçları da belli oldu. Almanya parlamentosuna 19 Türk kökenli isim seçildi. Bugüne kadar federal meclise giren en yüksek sayı oldu.

Almanya Genel Seçimlerinde Seçilen Türk Kökenli Adaylar

Bavyera:

Yeşiller: Ekin Deligöz



Sol Parti: Ateş Gürpınar

Berlin:

SPD: Hakan Demir, Cansel Kızıltepe



Yeşiller: Canan Bayram

Hamburg:

SPD: Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi

Baden-Württemberg:

SPD: Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mehmet Ali Takış



Yeşiller: Cem Özdemir, Melis Sekmen



Sol Parti: Gökay Akbulut

Aşağı Saksonya:

Yeşiller: Filiz Polat

Kuzey Ren Vestfalya:

SPD: Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Mahmut Özdemir



CDU: Serap Güler



Sol Parti: Sevim Dağdelen

Türk kökenli seçmen sayısı

Türk işçilerin Almanya'ya göçü 1961 yılında yapılan göçmen işçi alımı anlaşmasıyla başladı. Misafir işçi olarak ülkeye giden ilk Türk işçiler, ülkedeki 60. yıllarını geride bırakıyor.

Alman hükümetinin geçtiğimiz yıl açıkladığı son verilere göre ülkede kendisi ya da anne-babasından biri Türkiye'de doğmuş 2 milyon 800 bin kişi yaşıyor. Bu kişilerin yaklaşık 1,2 milyonunun seçime katılma hakkı olduğu biliniyor.