Aliyev, Putin ve Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de bir araya gelecek

Kremlin; Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 26 Kasım’da Soçi’de bir araya geleceğini duyurdu.

Kremlin’den yapılan resmi açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 26 Kasım’da Soçi’de bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada Soçi’de gerçekleştirilecek görüşmede, Karabağ’da istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesisi için atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.