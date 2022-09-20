AK Parti’li Yılmaz: "Uluslararası Mersin Konteyner Limanı etüt proje çalışmaları devam ediyor"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’e yapılacak olan Uluslararası Konteyner Limanı etüt proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bu liman marka şehir Mersin’in değerine değer katacak” dedi.

Yılmaz, Mersin’in turizm, ticaret, tarım ve sanayinin bir arada geliştiği çok odaklı ekonomiye sahip olduğunu söyledi. Gümrük Müdürlüğü, Serbest Bölgesi, Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü ve Taşucu Gümrük Müdürlüğü ile Mersin’in büyük bir potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, ihracatta lojistik üs olan ilin, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve lokomotifi olduğunu belirtti.

“Mersin’e önemli yatırımlardan birini daha kazandırıyoruz"

Mersin’in yeni yatırımlarla daha da gelişeceğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye’nin en önemli ve en işlek uluslararası limanı, ulaşım olanağı ve gelişmiş serbest bölge faaliyetlerini barındıran, lojistik gücüyle ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Mersin’de yapılacak olan Uluslararası Mersin Konteyner Limanı etüt proje çalışmaları devam ediyor. Ülkemizin artan ticaret hacmine cevap verecek en önemli limanlar Mersin’de bulunuyor. İlimizdeki bu kapasiteyi geliştirmek amacıyla proje etüt çalışmaları süren Uluslararası Mersin Konteyner Limanı da marka şehir Mersin’in marka değerine değer katacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca projemiz kapsamında fiziksel modelleme, kapasite ve kaynak değerlendirme, fizibilite raporu çalışmaları devam ediyor. İnşallah projemiz tamamlanarak ilimize çok güzel bir yatırımı daha kazandırmış olacağız" diye konuştu.