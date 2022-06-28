AK Partili Canikli’den CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’ndaki iddialarına ilişkin, “Yakınımım Boydak Holding’e kayyım yapıldığı iddiası yalandır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Grup Toplantısı’ndaki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Canikli, açıklamasında “Kemal Kılıçdaroğlu, Boydak Holding ve TMSF başlıkları üzerinden şahsımla ilgili bir takım iddialarda bulunuyor. Boydak Holding ile ilgili iddialar hakkında ‘Canikli hiç konuşmuyor?’, diyor. Bu konu ile ilgili 116 adet twitten oluşan ayrıntılı açıklamamı 01.07.2021 tarihinde yaptım. Boydak ve TMSF konusu ile ilgili tüm iddia ve soruların cevapları bu açıklamamda mevcuttur. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Canikli hiç konuşmuyor’ iddiası bir yalandır. Hiçbir yakınımı (akrabamı) Boydak Holding’e kayyım olarak atamadım. Ertunç Laçiner, bizzat Abdullah Güzeldürger’in yönetim kurulu başkanı olduğu Boydak Holding Yönetim Kurulu tarafından 26.09.2016 tarihinde Boydak Holding’e CEO olarak atanmıştır. Abdullah Güzeldülger’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Boydak Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süre ile A Grubu imza yetkisi verilmiştir. CEO görevi nedeniyle de 24.02.2017 tarihinde yönetim kurulu üyesi yapılmıştır. Dolayısıyla, ‘yakınımım Boydak Holding’e kayyım yapıldığı’ iddiası da bir yalandır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Kemal Kılıçdaroğlu, Slovakya’da Boydak Holding tarafından kiralanan 21 bin m2 kapalı alanı bulunan lojistik merkezinin mülkiyetinin Ertunç Laçiner’e ait olduğunu iddia ediyor. Söz konusu gayrimenkul Prologis Slovak Republic Sro firmasına aittir. Kılıçdaroğlu’nun bu iddiası da bir yalandır. Slovakya’daki firmaya 20 milyon Euro aktarıldığını iddia ediyor. Bu firmaya 6 aylık peşin kira karşılığı olarak 714,348 bin Euro gönderilmiştir. Gönderilen bu para da sözleşme feshedilene kadar ki kira ödemelerine mahsup edilmiştir. Bunun dışında Boydak Holding’den bu firma ya da başka bir firmaya tek kuruş dahi gönderilmemiştir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Boydak Holding’ten Ertunç Laçiner’in firmasına 20 milyon Euro aktarıldığı iddiası kocaman bir yalandır. Kemal Kılıçdaroğlu, Ertunç Laçiner’in 20 milyon Euro ile yurtdışına kaçtığı ve Ertunç Laçiner’in tarafımdan korunduğunu iddia ediyor.

Ertunç Laçiner’in hiçbir dokunulmazlığı bulunmamaktadır. Kayyımlarla ilgili 24.11.2016 tarihli ve 6755 Sayılı Kanunda ki adli ve idari takibat sınırlaması yolsuzluk, zimmet, evrakta sahtekarlık gibi suçları kapsamamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular mı? Dokunulmazlığı olmayan birini şahsım ya da başka birinin koruması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, Ertunç Laçiner’i koruduğum iddiası da bir yalandır. Ayrıca, küçük bir araştırma ile Ertunç Laçiner’in yurtdışında değil Türkiye’de bulunduğunu öğrendim. Ertunç Laçiner’in 20 milyon Euro ile yurtdışına kaçtığı iddiası da KOCAMAN bir yalandır. TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin hiçbirinden, yakınlarıma veya yakınım olmayan herhangi birine tek kuruşluk haksız kazanç sağlanmamıştır veya aktarılmamıştır. Boydak Holding’in Almanya ve Slovakya’da ki lojistik üsleri ile alakalı iddiaları ve verilen cevapları 93 numaralı ve takip eden twitlerden görebilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yalan ve iftiralarından dolayı şahsımdan özür dilemesini bekliyorum. Aksi halde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yalan Uzmanı’ olduğunu yargı önünde ispat edeceğim.

Kılıçdaroğlu , TMSF şirketlerinin birileri tarafından pazarlanmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunlarla kimi kastettiğini bilmiyoruz. Ancak TMSF şirketlerinden Boydak Holding’te daha önce yönetim kurulu başkanlığı yapmış ve şimdi ’6’lı masa’da yer alan siyasi partilerden birinin temsilcisi ve kurucu üyesi olan Abdullah Güzeldülger, Boydak Holding’i pazarlamaya çalıştığını bizzat kendisi itiraf ediyor. Abdullah Güzeldülger ‘Boydak Holding’i satış girişiminde bulunduk, o dönem ki Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından engellendi‘ diyor. Başbakan Yardımcılığım döneminde bu kişinin Boydak Holding’i satma niyetini anladıktan sonra yönetim kurulu başkanlığı görevini sonlandırarak, Boydak Holding’in pazarlanması tarafımızdan engellenmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsımı kastederek, TMSF şirketlerinin pazarlandığını ima etmesi de KOCAMAN bir YALANDIR.”